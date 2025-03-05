Шаману не разрешили зарегистрировать на себя товарный знак «Я русский»

Роспатент предварительно отказал певцу Шаману (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его информации, причиной отказа стала реакция общественников, решивших, что музыкант пытается монополизировать национальный бренд. Кроме того, часть активистов сочла аморальной привязку слогана к алкогольной продукции.

Отказ не окончательный — у юристов певца есть полгода, чтобы изложить свои доводы и убедить Роспатент изменить мнение. Впоследствии Шаман при желании сможет обратиться в Палату по патентным спорам и в суд.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила Дронову заочные обвинения в поддержке российской армии и «подконтрольности Кремлю». Сам артист отреагировал на эту новость всего двумя словами.