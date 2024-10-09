У Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга

Актеру Василию Ливанову диагностировали поражение головного мозга и паралич правой части тела. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Также, по данным канала, у 89-летнего артиста выявили признаки сердечной и дыхательной недостаточности. Положительной динамики в его состоянии нет, он по-прежнему в реанимации на ИВЛ. Состояние артиста оценивают как тяжелое.
Ливанова госпитализировали с инсультом 29 сентября. Его прооперировали. Во время операции актер пережил остановку сердца.
Наибольшую известность он получил как исполнитель роли Шерлока Холмса в серии фильмов Игоря Масленникова. При этом сам Ливанов утверждает, что режиссер не хотел брать его на роль и видел в ней Александра Кайдановского или Сергея Юрского.
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