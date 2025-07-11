Состояние ведущей «Спокойной ночи, малыши!» ухудшилось

Ведущая программ «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши!» Ангелина Вовк вызвала скорую из-за ухудшившегося состояния здоровья. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, 82-летней Вовк стало плохо 11 июля у себя дома. К ней приехала бригада скорой, решается вопрос о госпитализации.

Российские зрители знают ведущую по передачам «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Няня спешит на помощь», Утренняя почта» и «Музыкальный киоск».

Ранее в больницу попал актер Михаил Боярский, его госпитализировали в отделение сосудистой кардиологии. Пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова подтвердила эту информацию и добавила, что звезда фильмов о трех мушкетерах проходит плановый осмотр.

Она объяснила, что Боярский нанес визит врачам из-за травмы ребра, которую он весной получил на репетиции в театре. Несмотря на случившееся, актер вернулся на сцену уже в июне.