Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали в отделение сосудистой кардиологии. Речь идет о плановом осмотре, подтвердила в разговоре с 360.ru и пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова.
«У него ничего такого не предвещается. Провериться надо после травмы, которую он получил», — рассказала она.
В апреле Боярский упал со сцены на репетиции в театре и получил трещину в ребре. Врачи рекомендовали ему восстановиться и поберечь себя, поэтому он отменил несколько выступлений. В начале июня актер почувствовал себя лучше и вернулся на сцену, сыграв Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме» в театре имени Ленсовета.
Руководитель волонтерского центра из Лобни получила награду от бойцов СВО
Минэкологии Подмосковья сообщило о старте международного просветительского проекта
Поиск подрядчиков для реконструкции Носовихинского шоссе начался в Подмосковье
Совещание по благоустройству Новомытищинского проспекта прошло в Мытищах
Студенты с ОВЗ освоят навыки робототехники на инклюзивной смене в Подмосковье
Мининвест Подмосковья напомнил о получении микрозаймов с поручительством онлайн
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте