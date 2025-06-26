Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали в отделение сосудистой кардиологии. Речь идет о плановом осмотре, подтвердила в разговоре с 360.ru и пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова.

«У него ничего такого не предвещается. Провериться надо после травмы, которую он получил», — рассказала она.

В апреле Боярский упал со сцены на репетиции в театре и получил трещину в ребре. Врачи рекомендовали ему восстановиться и поберечь себя, поэтому он отменил несколько выступлений. В начале июня актер почувствовал себя лучше и вернулся на сцену, сыграв Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме» в театре имени Ленсовета.