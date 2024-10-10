Состояние ухудшается. Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому

Mash: врачи ввели актера Василия Ливанова в медикаментозную кому

Медики ввели российского актера Василия Ливанова в медикаментозную кому. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, состояние звезды телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» ухудшается. Врачи надеются, что в медикаментозной коме организм актера сможет восстановиться.

В головном мозге у Ливанова скопилась жидкость, что вызывает сложности с обеспечением кислородом, добавил собеседник Mash. По его словам, исполнителю роли Шерлока Холмса диагностировали поражение головного мозга и паралич правой части тела. Медики также надеются, что кома поможет избежать отека мозга.

Также у 89-летнего артиста обнаружили признаки онкологического заболевания, сердечной и дыхательной недостаточности.

Ранее Ливанов жаловался на слабость, отдышку, нарушение речи и периодические боли. Он поступил в нейрореанимацию 29 сентября с инсультом. Во время операции Ливанов пережил остановку сердца.