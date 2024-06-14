Состояние Кейт Миддлтон ухудшилось после химиотерапии

После операции принцессе Уэльской Кейт Миддлтон провели профилактический курс химиотерапии, и она почувствовала себя хуже. Однако затем женщина пошла на поправку вскоре сможет вернуться к своим обязанностям, сообщили источники газеты The Sun .

Репортер Кэти Николл поговорила с несколькими людьми, близкими к монаршей семье и знакомыми с ситуацией. По их информации, у Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии, которую назначили после операции и периода восстановления.

«Поначалу у нее были проблемы с лечением. Это профилактическая химиотерапия, вещь не из приятных. <…> Поначалу это была борьба, и я была очень рада услышать из более чем одного источника, что [ее состояние улучшилось]», — заявила журналистка.

Инсайдеры заявили, что Миддлтон с вероятностью 100% вернется к исполнению своих королевских обязанностей. По их словам, она сделает это после одобрения врачей.

Издание RadarOnline заявляло, что из-за химиотерапии у принцессы Уэльской возникло поражение костного мозга и кожи. Подруги Миддлтон заявляли, что она хотела осенью вернуться к работе.