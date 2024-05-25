Стало известно, когда Кейт Миддлтон вернется на публику

Прекратившая всяческую общественную жизнь на время лечения от ракового заболевания принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернется на публику осенью 2024 года. Об этом в своем материале сообщил журналист газеты Daily Mail Ричард Иден со ссылкой на подруг принцессы.

Он подчеркнул, что косвенным признаком возвращения Кейт в общественную жизнь стал представленный доклад благотворительного Королевского фонда на этой неделе, где принцессе Уэльской отвели значительную роль.

Представитель Кенсингтонского дворца отказался прямо ответить на вопрос о будущей работе принцессы на благо фонда. Собеседник объяснил, что доклад стал очередным доказательством преданности и важности фонда для Кейт Миддлтон.

Иден подчеркнул, что за последние несколько дней разговаривал с друзьями Кейт, которые заявили, что ее возвращения можно не ждать до осени, но только при условии, что у нее начинается ремиссия.

«Никто не хочет оказывать на принцессу давление. Единственное, что сейчас имеет значение, — это то, что ей становится лучше», — привел заявление источника журналист.

Собеседник газеты добавил, что Кейт Миддлтон получила достаточно много времени для выздоровления, что говорит о ее большой важности для будущего монархии.

Он пояснил, что король Чарльз не стал скрывать свое заболевание и ход лечения от рака, прямо рассказав все обществу. Но его положение совершенно отличается от места принцессы, поэтому нет необходимости показывать ее обществу прямо сейчас.

В конце мая издание Radaronline сообщило, что перенесенная Кейт Миддлтон химиотерапия сильно повредила кожу и волосы. Кроме того, рак распространился на костный мозг и слизистую оболочку кишечника. Принцесса вместе с мужем принцем Уильямом и тремя детьми остались в изоляции в Кенсингтонском дворце.