Соседов назвал неприличным псевдоним Клавы Коки

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал псевдоним певицы Клавы Коки. На YouTube-канале «В гостях у Ханги» он назвал его неприличным.

Журналистка Елена Ханга спросила у собеседника, почему он ранее публично «обидел» звезду. В прошлом году он придумал ей другое прозвище — Клава Кокс.

«А что она, эта Кока? Как можно выходить на сцену под таким псевдонимом? Это же неприлично! Это же кликуха вертухайки на зоне!» — ответил критик.

Также Соседов рассказал о ссоре с певцом Сергеем Лазаревым на программе у ведущего Андрея Малахова. Тогда его вывели из студии еще до начала съемок по просьбе музыканта. По мнению эксперта, Лазарев испугался его критики, потому что съемки проходили незадолго до его участия в конкурсе «Евровидение».

«Так может вести себя только слабый артист. И Лазарев, когда попросил выгнать меня из студии, показал свою слабость», — сказал собеседник Ханги.

Ранее Сергей Соседов объяснил, почему молодежь так полюбила песни певицы Надежды Кадышевой. По его словам, людям надоела электронная музыка с холодным вокалом и невнятным содержанием.