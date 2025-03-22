Соседи Инстасамки подадут на нее в суд из-за пожара

Mash: на Инстасамку подадут в суд из-за пострадавших от пожара квартир в Москве

Владельцы московских квартир, пострадавших при пожаре в съемном жилье певицы Инстасамки (Дарьи Еропкиной), готовят иски в суд. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

ЧП в элитной многоэтажке на Тверском бульваре произошло в ноябре 2023-го года из-за неисправного камина.

Ущерб из-за пожара в съемной квартире составил около 10 миллионов рублей. Также пострадали три соседних объекта. В них сумму ущерба оценили в 2,5 миллиона, 4,9 миллиона и 5,4 миллиона рублей. Из-за пожара у соседей Инстасамки пострадали личные вещи, в одной из квартир рухнули люстры и вздулся паркет.

Владельцы хотят отсудить у собственницы квартиры компенсацию в размере 13 миллионов рублей. Деньги она может получить от звездной пары — Инстасамки и ее мужа Олега Еропкина.

Ранее супруг певицы получил 297 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Взыскания оформили на автомобиль Lamborghini Urus 2021 года выпуска. Сумма штрафов составила порядка 513 тысяч рублей.