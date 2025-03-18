«Постньюс»: Lamborghini мужа Инстасамки собрал 297 штрафов за нарушение ПДД

Рэпер Moneyken, супруг популярного блогера Инстасамки, за восемь месяцев получил 297 штрафов за нарушение ПДД, сообщил «Постньюс». По данным издания, Олег Еропкин в июле 2024 года приобрел автомобиль Lamborghini Urus 2021 года выпуска.

«Постньюс» рассказал, что машина стоимостью около 30 миллионов рублей уже принесла своему владельцу немало проблем на дороге — он получил внушительное количество взысканий на общую сумму 513 тысяч рублей. Впрочем, все штрафы уже погашены.

Как добавляет издание, чаще всего 24-летний Еропкин привлекался к административной ответственности за превышение скорости (248 раз), причем 38 из них за превышение свыше 60 километров в час. Еще 23 раза его штрафовали за движение по выделенной полосе, 13 — за несоблюдение требование знаков или разметки.

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