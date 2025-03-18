«Постньюс»: Lamborghini мужа Инстасамки собрал 297 штрафов за нарушение ПДД

Рэпер Moneyken, супруг популярного блогера Инстасамки, за восемь месяцев получил 297 штрафов за нарушение ПДД, сообщил «Постньюс» . По данным издания, Олег Еропкин в июле 2024 года приобрел автомобиль Lamborghini Urus 2021 года выпуска.

«Постньюс» рассказал, что машина стоимостью около 30 миллионов рублей уже принесла своему владельцу немало проблем на дороге — он получил внушительное количество взысканий на общую сумму 513 тысяч рублей. Впрочем, все штрафы уже погашены.

Как добавляет издание, чаще всего 24-летний Еропкин привлекался к административной ответственности за превышение скорости (248 раз), причем 38 из них за превышение свыше 60 километров в час. Еще 23 раза его штрафовали за движение по выделенной полосе, 13 — за несоблюдение требование знаков или разметки.