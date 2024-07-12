«Сопьешься и станешь как я». Лепс отказал фанату в исполнении «Рюмки водки»

Певец Лепс не стал исполнять на «Славянском базаре» свой хит «Рюмка водки»

В Витебске певец Григорий Лепс на фестивале «Славянский базар» не захотел петь одну из своих самых популярных песен «Рюмка водки». Об этом сообщили журналисты NEWS.ru .

По данным издания, кто-то из зрителей попросил артиста исполнить хит про рюмку водки.

Лепс решил отказаться, сделав это с иронией. Он предупредил любителя песни «Рюмка водки» об алкоголизме, о котором он знает не понаслышке.

«Сопьешься и станешь как я», — сказал с юмором Лепс со сцены.

Артист также пошутил, что после ухода со сцены партнерши по выступлению Ани Лорак он снова «остался один».

На этом же фестивале Лепса отметили премией от Александра Лукашенко «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Певец назвал эту награду новым витком в своем творческом развитии.