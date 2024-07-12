Лукашенко наградил Лепса премией «Через искусство — к миру и взаимопониманию»

Российский музыкант Григорий Лепс получил премию от Александра Лукашенко «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Ее вручили во время церемонии торжественного открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске, написал «Ридус».

«Огромное спасибо за такую высокую награду! Спасибо, что оценили мой музыкальный труд», — сказал со сцены артист.

Лепс добавил, что он рассматривает эту «высокую награду как новый виток в своем творческом развитии».

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