Российский музыкант Григорий Лепс получил премию от Александра Лукашенко «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Ее вручили во время церемонии торжественного открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске, написал «Ридус» .

«Огромное спасибо за такую высокую награду! Спасибо, что оценили мой музыкальный труд», — сказал со сцены артист.

Лепс добавил, что он рассматривает эту «высокую награду как новый виток в своем творческом развитии».