Сегодня 11:25 Лукашенко наградил Лепса премией «Через искусство — к миру и взаимопониманию»
Российский музыкант Григорий Лепс получил премию от Александра Лукашенко «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Ее вручили во время церемонии торжественного открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске, написал
«Ридус».
«Огромное спасибо за такую высокую награду! Спасибо, что оценили мой музыкальный труд», — сказал со сцены артист.
Лепс добавил, что он рассматривает эту «высокую награду как новый виток в своем творческом развитии».
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