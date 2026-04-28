Сообщения о проблемах Долиной со спиной назвали фейком

Певица Лариса Долина хорошо себя чувствует и не нуждается в медицинской помощи. Об этом 360.ru заявил директор артистки Сергей Пудовкин.

Он прокомментировал сообщения о том, что звезда якобы вызвала скорую из-за сильных болей в спине и не может подняться с постели.

«Состояние Ларисы Долиной хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь. Большинству, особенно журналистам, психологическая. Если серьезно: все нормально. Спасибо за беспокойство», — отметил Пудовкин.

Директор певицы напомнил об этике сохранения персональных данных и призвал уважать других людей, в том числе артистов. По его словам, Долина, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, выступит завтра в Москве.

«Будет прекрасный вечер для знаменитого юбиляра и 60 минутная программа с джазовыми композициями», — подчеркнул он.

Ранее Долина призналась, что больше не планирует выходить замуж. Она рассказала, что ей хорошо одной, так как больше не надо никому готовить и никуда не нужно торопиться.