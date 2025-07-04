Соловьев оценил назвавшую его главным рупором Путина статью
Немецкое N-tv: Соловьев стал более сдержанным в своих передачах
Немецкое издание N-tv назвало телеведущего Владимира Соловьева главным рупором президента России Владимира Путина. Ведущий иронично прокомментировал статью в своем Telegram-канале.
«О как! А я и не заметил», — написал Соловьев.
Авторы N-tv заявили в своем материале, что российское государственное телевидение не сдерживается в своих пропагандистских передачах.
«Но в недавней программе главный рупор Путина внезапно задает другой тон», — отметили в статье.
Иностранные журналисты назвали Соловьева главным пропагандистом российского лидера.
Ранее телеведущего обвинили в угрозах в сторону Азербайджана. Турецкие СМИ сочли слова Соловьева об обострении отношений Москвы и Баку резким предупреждением. Они также указали на якобы намеки со стороны журналиста о вероятных военных последствиях.