Солистка группы «Город 312» Ая впервые после инсульта вышла на сцену

Солистка группы «Город 312» Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) впервые появилась на сцене после обширного инсульта, который она перенесла почти три года назад. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Артистка на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» исполнила песню «Останусь», сидя в кресле. Музыканты группы рассказали, что Ая пропустила два года и семь месяцев и пока не может гастролировать. Они признались, что первое после инсульта выступление Аи — волнительный момент для всех.

«Ая — в боевой готовности… Она восстанавливается. Мы всегда рядом и поддерживаем ее. Она является таким же полноправным участником коллектива, как и всегда», — добавили артисты.

Музыканты сообщили, что начали работать, чтобы помогать Назаренко восстанавливаться, для некоторых процедур требуются большие деньги.

Юбилейная XXX церемония музыкальной премии «Золотой граммофон» проходит 30–31 октября на сцене «ВТБ Арены» в Москве.

Во время отсутствия Назаренко ее заменяет участница шоу «Голос» Диана Макарова. Назаренко была вынуждена приостановить свою концертную деятельность в 2023 году, перенеся тяжелую форму коронавируса.