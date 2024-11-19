Участница шоу «Голос» стала новой солисткой группы «Город 312»

На дне рождения Woman.ru артистка исполнила песни «Останусь» и «Вне зоны доступа», после чего представила новую композицию. Ранее девушку заметили участники «Города 312» и решили предложить ей присоединиться к группе. Сообщается, что Диана будет временно заменять Светлану Назаренко.

Напомним, прежняя солистка группы была вынуждена приостановить свою концертную деятельность в 2023 году, перенеся тяжелую форму коронавируса. Певица до сих пор проходит восстановление после болезни. Светлана настояла, чтобы участники группы нашли временную солистку, пока она не поправит свое здоровье.