Участница шоу «Голос» стала новой солисткой группы «Город 312»

Участница шоу «Голос» Диана Макарова стала новой солисткой группы «Город 312». Об этом рассказал сайт MK.Ru.
На дне рождения Woman.ru артистка исполнила песни «Останусь» и «Вне зоны доступа», после чего представила новую композицию. Ранее девушку заметили участники «Города 312» и решили предложить ей присоединиться к группе. Сообщается, что Диана будет временно заменять Светлану Назаренко.
Напомним, прежняя солистка группы была вынуждена приостановить свою концертную деятельность в 2023 году, перенеся тяжелую форму коронавируса. Певица до сих пор проходит восстановление после болезни. Светлана настояла, чтобы участники группы нашли временную солистку, пока она не поправит свое здоровье.
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