Протокол за дискредитацию армии составили на блогера Варламова

Суд Москвы зарегистрировал протокол на блогера Варламова за дискредитацию армии

На блогера Илью Варламова* зарегистрировали протокол о дискредитации российской армии. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы .

Тверской суд зарегистрировал протокол 30 мая. Его составили по первой части статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дату рассмотрения пока не назначили. Блогеру грозит штраф до 50 тысяч рублей.

До этого суды уже штрафовали Варламова* за нарушения закона об иностранных агентах. Он не указывал свой статус в публикациях в интернете.

Варламов* пополнил список иностранных агентов 23 марта 2023 года. По информации Минюста, блогер получал деньги от иностранных источников.

*Признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.