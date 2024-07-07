Солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева выписали из больницы

Фото: РИА «Новости»

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сергея Мазаева выписали из больницы», — отметили в сообщении.

По данным агентства, в кассах театра эстрады «Янтарь» концерт не отменили, а перенесли на другую дату. Зрители могут сдать билеты на свое усмотрение. Деньги вернут, если нет возможности ждать нового концерта.

В четверг, 4 июля, Сергей Мазаев попал в реанимацию перед концертом в Светлогорске. Певцу стало плохо до начала концерта. Его экстренно отправили в больницу с острым приступом панкреатита.

Супруга музыканта Галина рассказала 360.ru, что у Сергея Мазаева был приступ. До сегодняшнего дня он находился под наблюдением врачей.

Новые обитатели московских водоемов. Что делать, если нашел медузу в городе

«Шмурдяк» с европейской пропиской. Почему вино из Белоруссии раскритиковали в России

Одна из ступеней к системе Оруэлла. Чего ждать от выборов во Франции

Скандал на выпускном в Нальчике. Кто отказался встать во время гимна в России

Подмосковье получило Гран-при фестиваля «Будущее в цветах»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте