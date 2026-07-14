Солист группы «Три дня дождя» уехал в рехаб после скандального концерта в Екатеринбурге

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов отправился на лечение в реабилитационный центр после скандального концерта в Екатеринбурге. Об этом сообщила его сестра Ева Снегирева .

По ее словам, музыкант крайне измотан и нуждается в отдыхе и детоксе. Сейчас он отсыпается, проходит лечение и соблюдает цифровую тишину. Судьба ближайших концертов группы решится через несколько дней — после встречи руководства с музыкантами.

«В данной точке нам остается набраться терпения до того, как все станет более-менее понятно», — написала Снегирева.

Ранее фанаты обвинили артиста в срыве выступления. Он забывал текст, не попадал в ноты и с трудом стоял на ногах. Со второй половины концерта ему включили фонограмму. Поклонники предположили, что певец был пьян. Также он пытался делать политические заявления, но микрофон отключили.

В ноябре прошлого года в рехабе оказалась скандальная бывшая телеведущая Анна Мукуце, которая ушла их журналистики в эскорт, чтобы выплачивать ипотеку.