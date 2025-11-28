Скандальная телеведущая из Владивостока ушла в эскорт, а попала в рехаб

Бывшая журналистка из Владивостока обвинила знакомого в похищении, ограблении и насильственном заточении в реабилитационном центре. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Речь идет о скандально известной 24-летней телеведущей Анне Мукуце. В этом году она заявила, что уходит из телевидения, чтобы заняться эскортом. Причина — нужно выплачивать ипотеку.

Однако на новой «работе» она задержалась ненадолго: уже в мае оказалась в лечебнице.

«По словам девушки, во всем виноват ее старый знакомый Тимур Л. Люди близко дружили, мужчина был вхож в дом Мукуцы, даже если она была в отъезде. Она доверяла Тимуру и однажды рассказала, что возлюбленный дал ей семь миллионов рублей на развитие собственного бизнеса. После этого начались проблемы», — написали журналисты.

Неизвестные приехали к Анне домой в апартаменты «Нева» 23 мая и увезли ее в больницу. По словам женщины, у нее были проблемы со здоровьем из-за употребления психотропных препаратов. Тимур нарочно вызвал для нее санитаров. В итоге девушка провела полгода в рехабе, лишенная телефона и денег. Доступ к ним был только у Тимура.

После того, как Анна вышла из лечебницы, друг сказал, что семь миллионов из сейфа ушли на ее лечение. Но девушка была уверена, что услуги стоили не больше миллиона. Она обвинила Тимура в краже. Он снова вызвал санитаров, и Анну увезли в рехаб в Калужской области на месяц.

Когда она наконец вернулась домой, ее ждал кошмар: из квартиры вынесли все драгоценности, мебель, технику и другие личные вещи. Жилье выглядело, как будто его готовили к продаже.

«В телефоне Анну ждал еще один сюрприз — оказалось, что Тимур вел переписки от ее имени, занимал деньги у знакомых», — отметила Baza.

Пострадавшая обратилась за помощью к адвокату Михаилу Тимошатову, чтобы добиться справедливости в суде. Она написала заявление на Тимура, обвинив его в краже и похищении.

