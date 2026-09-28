Солист Maneskin Дамиано Давид женился

Солист группы Maneskin Дамиано Давид и американская актриса Дав Камерон поженились в Италии. О свадьбе пары 25 сентября сообщило издание US Weekly .

Церемония прошла в городе Монтальчино, на родине музыканта. После регистрации молодожены прокатились по улицам на винтажном кабриолете.

Камерон выбрала для свадьбы белый брючный костюм вместо традиционного платья, а Давид надел бежевый костюм. Пара встречалась с 2023 года, а в 2025-м объявила о помолвке. До романа с музыкантом актриса состояла в двух продолжительных публичных отношениях, в том числе с актером Томасом Доэрти, ее коллегой по фильму «Наследники».

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