Солист «Иванушек International» Туриченко впервые стал отцом

Солист группы «Иванушек International» Кирилл Туриченко стал отцом. Певец сообщил Пятому каналу , что у него родился сын.

«Мы с Дашей стали родителями! Сегодня на свет появился наш сын 3600 килограмма и 53 сантиметра счастья, наше продолжение, результат нашей большой любви!» — заявил артист.

Туриченко добавил, что воплотил свои чувства и переживания в новой песне «Я тебя никогда никому не отдам», посвятив ее жене и сыну. Композиция выйдет 13 февраля.

В телеграм-канале артист опубликовал фото с супругой и новорожденным.

Кирилл и Дарья поженились в 2023 году. У супруги артиста уже есть сын от предыдущих отношений, а певец впервые стал отцом. Пол своего ребенка Туриченко узнал во время концерта в конце 2025 года. Во втором отделении для него устроили специальное гендер-пати.