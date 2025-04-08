Солист группы «Челси» спустя две недели решился рассказать о смерти жены

Жена выпускника «Фабрики звезд — 6», солиста группы «Челси» Алексея Корзина умерла на 35-м году жизни во сне. У пары остались два сына. Лишь спустя две недели вдовец рассказал о случившемся в соцсети «ВКонтакте» .

«Лети, моя Катюня… мой ангел… моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моем сердце», — заявил он.

Пара познакомилась в 2013 году, Екатерина сама написала Алексею в соцсетях. В 2016 году у Корзиных родился первый сын, в 2021 году — второй. Музыкант не указал причину смерти жены, сообщив лишь дату — 23 марта.

Телеведущая Яна Чурикова выразила ему соболезнования. Она сообщила, что жена Корзина умерла во сне.

Ранее в Таиланде умер рэпер Паша Техник. Он попал в больницу из-за передозировки запрещенными веществами, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать состояние.