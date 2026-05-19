Певец Дмитрий Бикбаев признался, что рад своему возвращению в шоу-бизнес

Певец Дмитрий Бикбаев рад возвращению в шоу-бизнес в составе возрожденной группы «БиС», несмотря на сложности совмещения музыкальной карьеры с работой в театре. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru» .

По словам артиста, ему непросто руководить театром и креативным пространством «Новый Манеж» и одновременно заниматься музыкой. Бикбаев признался: «В силу, действительно, определенной нагрузки это очень тяжело дается…»

Тем не менее певец не жалеет о решении вернуться к музыкальной деятельности. Вместе с Владом Соколовским, вторым участником «БиС», он получает большое удовольствие от участия в интервью, съемках и концертах. Бикбаев отметил, что это восполняет энергию, а театр от его музыкального проекта не страдает. Более того, его артисты так загружены работой, что мечтают об отпуске, поскольку сезон выдался чрезвычайно насыщенным, добавил RT.