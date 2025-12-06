Солист группы «Агата Кристи» пьяным вышел на сцену в Алма-Ате

Они пожаловались, что Самойлов выглядел нетрезвым и часто шатался. Кроме того, исполнитель странно пел свои хиты.

Многие поклонники были разочарованы поведением исполнителя и потребовали вернуть им деньги за билеты. Представители Самойлова утверждают, что артист привык выходить на сцену в «меланхолично-романтическом образе».

Бывший солист группы «Агата Кристи» также вызвал критику среди жителей Красноярска после выступления на «Небофесте» в июле 2024 года. Горожане обратили внимание на состояние Самойлова. Он едва держался на ногах во время концерта и не попадал в ноты