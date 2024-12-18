Солист «Агаты Кристи» Самойлов отменил концерт из-за приступа

Концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова отменили в Анапе из-за обострения остеохондроза. Об этом сообщила в Telegram-канале радиостанция «Наше радио».

«У Глеба Самойлова резко обострился остеохондроз позвоночника», — отметили в сообщении.

Выступление музыканта с симфоническим оркестром должно было пройти 20 декабря. В связи с резким ухудшением здоровья Самойлову оказывают необходимую медицинскую помощь.

В августе в Екатеринбурге также пришлось отменить концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи». До этого активисты из движения «Русская община» жаловались на Самойлова. Они утверждали, что музыкант якобы осуждал спецоперацию на Украине.

Позже в официальной группе во «ВКонтакте» Самойлова сообщили о переносе концерта с 9 августа на 4 января 2025 года. Указывалось, что дату выступления изменили «по независящим от группы причинам».