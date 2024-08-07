Концерт экс-участника «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отменили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. До этого активисты «Русской общины» пытались сорвать выступление из-за политических высказываний певца, сообщил организатор журналистам Ura.ru .

«Выступление отменили, а билеты с продажи сняли, хотя их и оставалось немного», — уточнил собеседник издания.

Концерт приурочили ко дню рождения Самойлова и планировали провести 9 августа на площадке клуба «Фабрика».

За несколько дней до выступления общественники из «Русской общины» обратились в полицию с требованием запретить музыкальное мероприятие. По словам активистов, песни «Моряк» и «Опиум для никого» пропагандируют наркотики.

В группе во «ВКонтакте» Самойлова разместили объявление о переносе концерта с 9 августа на 4 января 2025 года. Авторы поста указали, что дату выступления изменили «по независящим от группы и организатора причинам».

Недавно Самойлов шокировал красноярцев своим пьяным выступлением. Он едва держался на ногах во время концерта на фестивале «Небофест».