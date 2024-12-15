«Сокровенный момент». Дочь Анастасии Заворотнюк объявила о своей беременности

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк модель Анна Заворотнюк сообщила, что ждет первенца. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

«Очень ждем тебя», — подписала девушка фотографию с округлившимся животом.

Заворотнюк не сообщила пол будущего ребенка. Она отметила, что внимательно следит за изменениями в теле и сознании.

«Это очень сокровенный момент для меня, все впервые и в новинку. Столько новых ощущений», — поделилась Анна.

Ранее девушка рассказала, как она справляется со смертью матери. Она отметила, что семья — это для нее большая точка опоры. В октябре Анна показала, как ее младшая сестра отпраздновала свой день рождения без матери. Девушка подарила сестре большую мягкую игрушку и букет цветов.