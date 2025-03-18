Сокамерники Ефремова оказались без связи из-за угроз устроить «чудовищную движуху»

Заключенные колонии, в которой содержится актер Михаил Ефремов лишились возможности связаться с родственниками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, у заключенных изъяли специальные карточки, с помощью которых те звонили родным. Это произошло после того, как Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» под Белгородом во время звонка приятелю.

Карточки позволяли сокамерникам актера совершать звонки со стационарного телефона, расположенного в коридоре колонии. С одной такой карты можно звонить по четырем номерам.

По информации канала, актер связывался со знакомым с помощью карточки сокамерника, который уже вышел на свободу. При выходе из заключенный он пошел на хитрость и передал карту Ефремову, хотя должен был сдать ее.

Ранее адвокат артиста опроверг слухи о том, что его подзащитный обещал устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области. Юрист отметил, что этот фейк запустили перед судебным заседанием, чтобы повлиять на общественное мнение.

По его словам, у заключенных нет возможности звонить кому угодно, в том числе каким-то непонятным друзьям. Они связываются лишь с ближайшими родственниками, и номера телефонов согласовываются с руководством ИК.