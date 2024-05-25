Собравшейся в шоу-бизнес Валиевой посоветовали брать пример с Клавы Коки

Грамотная раскрутка, вложение денег и усилия пиарщиков сделают звездой в современном шоу-бизнесе кого угодно. Об этом в интервью газете «Спорт-экспресс» заявил певец, композитор и музыкальный критик Юрий Лоза, оценивая шансы фигуристки Камилы Валиевой стать певицей.

Артист посоветовал спортсменке взять пример с Клавы Коки, которая, по его мнению, стала главной звездой в последнее время.

«Что умела она до раскрутки? Ну, ручками умела двигать, смешное лицо у нее. После раскрутки она становится персонажем, поет даже, концерты дает. Так, может быть, и у Валиевой все зависит от того, сколько в нее будет вложено денег, усилий, умения каких-то конкретных пиарщиков», — заявил Лоза.

Он добавил, что здесь дело только в самооценке. Но как профессиональный звукорежиссер он обязан сказать, что реальных голосов современных артистов не слышал никто.

«Есть куча программ, которые могут поправить голос. Мы же не знаем, как на самом деле поют те, о ком вы говорите. Или те же Бузова или Клава Кока, они живьем не издали ни одного звука. На студии можно сделать любую девочку поющей», — пояснил музыкант.

О планах начать музыкальную карьеру Камила Валиева объявила 22 мая. Она призналась, что уже сейчас готовит первую песню, которая находится на стадии разработки. В записи спортсменке помогает блогер Леша Янгер.