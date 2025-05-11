«Собрали малипутов». Анна Заворотнюк приютила новорожденных утят

У старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анны дома образовался зоопарк. На ее участок пришла утка с утятами и под одной из туй оставила потомство, после чего горе-мама отправилась по своим делам, сообщила модель в своем Instagram*.

«Собрали малипутов в коробку. Мама-утка свалила, ищем ее уже около часа, нигде нет. Что делать, непонятно…», — написала она.

Блогерша рассказала историю о спасении утят в своем блоге.

Утят она заметила, когда один из них упал с балкона на плитку. Анне пришлось заниматься его спасением. Всех малышей она вытаскивала шваброй из-под туи около 40 минут. После чего посадила их в коробку.

Мама новорожденных не спешила возвращаться за детьми, звезда искала ее около часа. На одного утенка за это время успел напасть кот, спасти птенчика не удалось.

Заворотнюк даже пыталась покормить утят, однако те сидели в оцепенении и ничего из мисок не ели. Вода тоже осталась нетронутой.

В апреле стало известно, что дочь покойной Анастасии Заворотнюк родила сына.

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