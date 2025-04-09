Дочь покойной Анастасии Заворотнюк родила сына накануне дня рождения матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые стала матерью. Об этом 29-летняя модель сообщила в Instagram*.

У Анны Заворотнюк родился сын. На опубликованных кадрах видно, как девушка сидит рядом с кроваткой новорожденного, а вся комната украшена воздушными шарами в серебряных и голубых оттенках. На одном из них написано имя младенца и дата его рождения — 2 апреля.

«Добро пожаловать в мир, свет моей души!» — подписала ролик Анна.

Поклонники поспешили поздравить семью с прибавлением, а также пожелать скорейшего восстановления маме и мальчику.

Многие обратили внимание, что новорожденный появился на свет накануне дня рождения покойной бабушки Анастасии Заворотнюк.

О беременности старшей дочери актрисы стало известно в декабре 2024 года. Тогда Анна опубликовала снимок с округлившимся животом и сообщила, что они с мужем ждут первенца.

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