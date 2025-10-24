Собчак занялась оформлением ВНЖ в Испании

Журналистка Ксения Собчак занялась оформлением вида на жительство в Испании для себя и сына. Об этом сообщила газета El País .

По ее данным, Собчак получила от Франции визу на пять лет. Документ позволяет журналистке перемещать по странам Шенгенской зоны — теперь Собчак приехала в Испанию.

Вопрос о предоставлении ВНЖ в королевстве пока находится на рассмотрении, уточнили авторы материала. Журналисты пытались связаться с Собчак, но безрезультатно.

Ранее ведущая раскрыла свою главную проблему. Речь идет о стальном характере — журналистка не стремилась к этому, но жизнь заставила. Собчак сравнила такое явление с фильмом «Вокзал для двоих», где все «сама-сама» — главная проблема в жизни.