Собчак высмеяли за-за фото в полупрозрачном корсете

В Сети высмеяли откровенные фото Собчак в полупрозрачном корсете

Российский журналист и телеведущая Ксения Собчак показала кадры новой фотосессии и столкнулась с насмешками пользователей. Комментарии они оставили под постом на ее странице в Instagram*.

Во время съемки Собчак позировала в телесной юбке и черном корсете с полупрозрачными вставками и кружевами на лифе. Образ она дополнила кожаными сапогами с высоким голенищем, двойным поясом, широким чокером, длинными серьгами и ярким макияжем.

Снимки собрали десятки тысяч лайков. Однако многие пользователи оставили под фото едкие комментарии.

«Скоро „голая“ вечеринка во МХАТе», «Ксения Анатольевна опять исполняет», «Тяга к разврату сильнее интеллекта. Под соусом высокого вкуса можно подать даже самую дикую дичь», — написали они.

Ранее сама телеведущая пошутила в соцсетях над президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Она сравнила его с начальником, который не дает сотруднику уволиться.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.