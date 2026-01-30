Собчак пошутила над Лукашенко

Собчак сравнила Лукашенко с начальником, который не дает уволиться

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак иронично прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о директоре научно-производственного холдинга точного машиностроения «Планар» Сергее Авакове. Пост она опубликовала в телеграм-канале «Кровавая барыня» .

Собчак выложила видео, в котором Лукашенко сказал, что если предприятие продолжит работать с опережением, то у Авакова всегда будет работа и большие доходы. Президент Белоруссии отметил, что достаточный объем средств в холдинг поступает из Российской Федерации, потому что собеседник, по его словам, опередил всех и вся.

Журналистка сравнила этот диалог с ситуацией, когда руководитель пытался удержать ценного сотрудника, который хотел уйти после долгих лет работы.

«Ты: пытаешься уйти после 30 лет в компании.<…> Реакция начальника такова», — написала Собчак.

Ранее Собчак назвала своей главной проблемой стальной характер.