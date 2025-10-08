Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым

Журналистке Ксении Собчак пришлось удалить интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым со своего YouTube-канала по просьбе Роскомнадзора. Об этом телеведущая сообщила в Telegram-канале .

По словам Собчак, Роскомнадзор прислал ей письмо с требованием удалить ролик, отметив, что в нем нашли признаки ЛГБТ*-пропаганды.

«Правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы», — отметила она.

Телеведущая подчеркнула, что она и ее команда живут в России, которую любят «в горе, и в радости», потому подчиняются всем новым законам.

Также Собчак извинилась перед зрителями и Григорьевым-Апполоновым.

Ранее Ксения Собчак взяла интервью у украинского политика Алексея Арестовича. Во время беседы он примерил на себя роль президента Украины и заявил, что поехал бы в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.