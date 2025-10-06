«Не на поклон, а как Саша Белый». Арестович заявил о желании поехать к Путину

Алексей Арестович примерил на себя роль президента Украины. Первое, что он сделал бы на этой должности, — поехал бы в Москву к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом опальный украинский политик заявил в интервью Ксении Собчак.

«Я бы сразу поехал в Москву. <…> Не на поклон, а как Саша Белый — на стрелку. <…> Я приезжаю в Москву и говорю, что надо подводить итоги всем нашим отношениям, начиная с 1991 года, по проблемным зонам», — сказал он.

Арестович добавил, что также занялся бы сменой направления внешней и внутренней политики Украины. По его словам, она никогда больше не представляла бы угрозы для России со своей территории.

«Я собираюсь обеспечить такие условия и заложить преемственность политики, чтобы это и дальше не продолжалось. <…> Русские и украинцы убивать друг друга не должны. Кто угодно и с кем угодно воюйте, но только не русские, не украинцы, не белорусы», — пояснил он.

