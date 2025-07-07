Собчак сравнила Кадышеву с полиэтиленовой матрешкой

Ксения Собчак обратилась к Надежде Кадышевой с предложением. Телеведущая считает, что певице стоит поднять стоимость выступлений на частных вечеринках. Об этом журналистка заявила в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

«Надежда, поднимайте цены на корпоративы, пока прет», — сказала Ксения.

По мнению ведущей, популярность артистки у молодежи стала случайном и временным явлением. Такую же востребованность у публики якобы мог получить любой другой исполнитель.

«Надежда Кадышева, пора уже это сказать, — это не русское, а такое искаженное, псевдорусское. Полиэтиленовая матрешка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью», — заявила Собчак.

Ранее актер Станислав Садальский раскритиковал организаторов молодежного мероприятия за приглашение Кадышевой.