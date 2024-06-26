Собчак рассказала, как Дженнифер Лопес обманом вынесла туфли из московского бутика

Собчак: певица Дженнифер Лопес обманом унесла из бутика в Москве 6 пар туфель

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак решила обнародовать историю, связанную с приездом певицы Дженнифер Лопес в Москву. В своем Telegram-канале она рассказала, как артистка обманным путем забрала обувь из столичного бутика.

По словам Собчак, во время поездки в Москву в 2012 году Лопес побывала в модном магазине, расположенном в Столешниковом переулке.

Представитель бутика Айсель Трудел предложила певице забрать несколько пар обуви бесплатно, но при условии, что она купит вещи определенного бренда.

Согласившись, артистка приобрела множество обновок. Однако днем позже помощница певицы вернула в бутик все до единой покупки.

«А Лопес улетела восвояси с бесплатными лубутэнами», — добавила Собчак.

На днях Лопес летела в Париж в самолете в экономклассе после отмены тура. Артистка из-за проблем в личной жизни отправилась в отпуск в одиночестве.