Дженнифер Лопес заметили в экономклассе самолета

Певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась в Париж в экономклассе самолета после того, как отменила свой тур из-за семейных проблем. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Папарацци сфотографировали 54-летнюю артистку у окна в экономклассе самолета нидерландской авиакомпании KLM. Около нее сидел телохранитель. По информации журналистов, певица также выкупила еще одно место для сумочки.

Лопес пыталась остаться незамеченной, скрывая лицо за крупными солнцезащитными очками.

Весной появилась информация, что Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек находятся на грани развода. Инсайдеры сообщали, что артист больше не живет в их особняке, а арендует дом.

На днях Лопес уехала в отпуск в Италию без мужа. Там она отдыхала на море, каталась на катере вместе с друзьями.