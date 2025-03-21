Собчак поплатилась. Теледива проиграла суд и осталась должна миллион
Заведение Собчак обязали снять вывеску и выплатить миллион
Ресторан, совладельцем которого является Ксения Собчак, выплатит миллион рублей предпринимателю за незаконное использование товарного знака. Такое решение вынес петербургский арбитражный суд, сообщило РИА «Новости».
Ресторан управляется компанией «Манила». Иск подала предпринимательница Вера Абель.
Суд установил, что заведение Собчак использовало в оформлении и вывесках обозначение Veter, сходное до степени смешения с товарным знаком Абель, под которым работает сеть ее кофеен и онлайн-журнал.
Истец требовала компенсацию в размере пяти миллионов рублей. Суд, руководствуясь принципами разумности, снизил сумму до одного миллиона.
Кроме того, компанию «Манила» обязали устранить спорный логотип из интерьера и с вывесок заведения.
Ранее сын Собчак резко отчитал мать за стыдный поступок.