Собчак поплатилась. Теледива проиграла суд и осталась должна миллион

Ресторан, совладельцем которого является Ксения Собчак, выплатит миллион рублей предпринимателю за незаконное использование товарного знака. Такое решение вынес петербургский арбитражный суд, сообщило РИА «Новости» .

Ресторан управляется компанией «Манила». Иск подала предпринимательница Вера Абель.

Суд установил, что заведение Собчак использовало в оформлении и вывесках обозначение Veter, сходное до степени смешения с товарным знаком Абель, под которым работает сеть ее кофеен и онлайн-журнал.

Истец требовала компенсацию в размере пяти миллионов рублей. Суд, руководствуясь принципами разумности, снизил сумму до одного миллиона.

Кроме того, компанию «Манила» обязали устранить спорный логотип из интерьера и с вывесок заведения.

Ранее сын Собчак резко отчитал мать за стыдный поступок.