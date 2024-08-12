Собчак получила иск на пять миллионов рублей

«Звездач»: против ресторана журналистки Собчак подали иск на 5 млн рублей

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

На ресторан журналистки Ксении Собчак подали в суд из-за нарушения прав на товарный знак. Истец потребовала выплатить ей пять миллионов рублей, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации издания, предпринимательца Вера Абель подала в Арбитражный суд на ООО «Манила». Женщина потребовала от Собчак пять миллионов рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.

«Предварительное судебное заседание состоится в Санкт-Петербурге 18 октября», — уточнили журналисты.

Накануне Собчак похвасталась квартирой в ОАЭ за 1,6 миллиона долларов. Телеведущая уточнила, что взяла трехкомнатную квартиру в Дубае в рассрочку.

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