«Предмет моей гордости». Собчак похвасталась квартирой в ОАЭ за 1,6 млн долларов
Журналистка Собчак заявила, что гордится квартирой в ОАЭ за 1,6 млн долларов
Телеведущая Ксения Собчак заявила о гордости, которую она испытывает за покупку квартиры в Дубае. Журналистка рассказала, что жилье обошлось ей в 1,6 миллиона долларов.
«Мне осточертели эти разговоры про мою дубайскую квартиру. Это не тайна, это предмет моей гордости», — сказала она.
Собчак пояснила, что взяла трехкомнатную квартиру в Дубае в рассрочку. Площадь объекта составила 162 квадратных метра.
В августе этого года стоимость недвижимости подскочила до 1,9 миллиона долларов.
Журналистка призналась, что покупала квартиру не для проживания, а в качестве инвестиции. Наблюдая такой рост цены, она задумалась о покупке еще одного объекта в Дубае.
Недавно Собчак удивилась, что основатель Telegram Павел Дуров равнодушен к роскоши. Она предположила, что предприниматель показательно ограничивает себя в удовольствиях и комфорте.