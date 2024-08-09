«Предмет моей гордости». Собчак похвасталась квартирой в ОАЭ за 1,6 млн долларов

Журналистка Собчак заявила, что гордится квартирой в ОАЭ за 1,6 млн долларов

Телеведущая Ксения Собчак заявила о гордости , которую она испытывает за покупку квартиры в Дубае. Журналистка рассказала, что жилье обошлось ей в 1,6 миллиона долларов.

«Мне осточертели эти разговоры про мою дубайскую квартиру. Это не тайна, это предмет моей гордости», — сказала она.

Собчак пояснила, что взяла трехкомнатную квартиру в Дубае в рассрочку. Площадь объекта составила 162 квадратных метра.

В августе этого года стоимость недвижимости подскочила до 1,9 миллиона долларов.

Журналистка призналась, что покупала квартиру не для проживания, а в качестве инвестиции. Наблюдая такой рост цены, она задумалась о покупке еще одного объекта в Дубае.

Недавно Собчак удивилась, что основатель Telegram Павел Дуров равнодушен к роскоши. Она предположила, что предприниматель показательно ограничивает себя в удовольствиях и комфорте.