Собчак объяснила важность и необходимость проведения ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум — значимое событие, где выступают спикеры самого высокого уровня, которые озвучивают важные и сущностные вещи. Об этом в интервью 360.ru на ПМЭФ заявила журналист Ксения Собчак.

Она подчеркнула, что посещает форум каждый год, бывает на всех пленарных заседаниях, следит за тем, что представили регионы, а также находит для себя много интересного.

«Здесь действительно очень высокого уровня спикеры. Поэтому мне интересно выступление Силуанова, безусловно, Мишустина. Я хожу всегда на выступления президента Путина. То есть здесь какие-то смысловые, сущностные вещи, конечно же, озвучивают», — заявила Собчак.

Во второй день ПМЭФ журналист стала модератором сессии, где в спорах сошлись банки и маркетплейсы, запустившие собственные финансовые инструменты, через которые покупатели проводят платежи в обход кредитных учреждений. Собчак раскрыла подробности мероприятия.

«Была очень жаркая дискуссия. Это было очень интересно, потому что, естественно, классические банки считают, что таким образом они (маркетплейсы — прим. ред.) создают условно нечестную конкуренцию», — рассказала журналист.

Она добавила, что на встрече присутствовали представители Центробанка, с которыми участники вели обсуждение о единых правилах и безопасности новых финансовых инструментов интернет-магазинов.

«Я порадовалась, что на такие серьезные темы можно на самом деле говорить очень бодро и живо. Мне кажется, между Альфа-банком и Ozon просто искры [летели]», — добавила Собчак.

В ходе визита на ПМЭФ-2024 журналист Ксения Собчак оценила работу человекоподобного робота Жени на стенде Московской области. Она даже взяла у него небольшое интервью и осталась в восторге.