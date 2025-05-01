Собчак объяснила способ возвращения опального Козловского на российскую сцену

Актер Данила Козловский впервые за три года вернется на российскую сцену, чтобы в день своего 40-летия выступить с моноспектаклем «Фрэнк». Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила, что артиста спасли его покровители.

Она напомнила, что Козловский после начала специальной военной операции выпустил серию критикующих военные действия постов. Это привело к масштабной кампании по его отмене.

«Но, куда надо позвонили, получилось договориться, и проблем ему устраивать больше не будут», — написала Собчак.

Журналистка добавила, что очень рада за Козловского, но его история заставила ее задуматься над судьбой телеведущего и шоумена Ивана Урганта, который после начала специальной военной операции опубликовал в своих социальных сетях черный квадрат.

«За Урганта тоже просили, но не получилось вернуть его в публичное поле», — подчеркнула Собчак.

Она добавила, что из сложившейся ситуации, когда один артист выходит из опалы, а другой остается отмененным, можно сделать вывод, что за всем этим стоит только битва покровителей, а не новые законы.

Актер Данила Козловский заработает на показе своего моноспектакля «Фрэнк» около 3,5 миллиона рублей за выход. Такие подсчеты провели авторы Telegram-канала Shot, ориентируясь на стоимость билетов и размер зала московского Театра эстрады, где артист выступит 20 июня.