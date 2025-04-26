Козловский заработает до 3,5 млн рублей за выступление после возвращения

Актер Данила Козловский вновь выступит на российских сценах спустя почти три года отсутствия. Скоро в Москве пройдет несколько показов моноспектакля «Фрэнк». Один из них состоится 20 июня на сцене Театра эстрады. За выход на сцену артист получит около 3,5 миллиона рублей, подсчитал Telegram-канал Shot .

Все билеты распродали менее чем за сутки после того, как возвращение артиста официально подтвердили. Их стоимость варьировалась от 2,5 до 10 тысяч рублей. Зал рассчитан на 952 места.

Ранее со спектаклем «Фрэнк» Козловский уже отработал тур по Европе в прошлом году.

По данным источника, выступление после долгого отсутствия не будет единственным: самый первый спектакль Данила Козловский отыграет в свой юбилей — 3 мая. Билеты не продают: актер проведет мероприятие за свой счет для родных и благотворительных фондов.

С 2022 года артист находился в отпуске за свой счет в Малом драматическом театре. По словам сотрудников, его возвращение не обсуждалось.