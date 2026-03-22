Аналитики платформы MIGTORG выяснили, что молодое поколение все чаще выбирает аукционы вместо маркетплейсов

Многие представители молодого поколения предпочитают аукционы традиционным маркетплейсам. Особенно интересно, что большинство из них приходят на аукционы не для продажи, а для покупки товаров. Об этом сообщило издание Ferra.ru со ссылкой на аналитиков платформы MIGTORG.

Больше всего молодых покупателей привлекает одежда — каждый второй интересуется именно ей, а каждый третий — электроникой.

Эксперты считают, что причиной растущей популярности аукционов среди молодежи является стремление к получению «мгновенных эмоций» и «быстрого результата». Современные молодые люди, согласно последним исследованиям, не могут удерживать внимание на одной задаче дольше четыре-пяти секунд.