Бывшая супруга Моргенштерна Дилара намекнула, что беременна от Славы Бустера

Девушка позировала перед зеркалом в обтягивающем белом топе и коротких шортах такого же цвета. На одной из фото Дилара была со своим молодым человеком, стримером Славой Бустером. Он поцеловал возлюбленную и поддерживал ее живот.

Зинатуллина не подписала снимки, и интрига удалась — поклонники оставили под постом больше семи тысяч комментариев, пытаясь выяснить, беременная Дилара или нет. Многие поверили ей и поздравили пару с радостным событием. Однако некоторые пользователи уверены, что это фейк или пранк.

Недавно Дилара Зинатуллина рассказала, как познакомилась со стримером Славой Бустером. По ее словам, блогер покорил ее своим чувством юмора.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.