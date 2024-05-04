«Со мной цена в два раза больше». Боня предложила свои услуги на Каннском фестивале | 360°

04 мая 2024, 13:18
«Со мной цена в два раза больше». Боня предложила свои услуги на Каннском фестивале
Боня предложила свои услуги на Каннском фестивале за шесть млн рублей
Телеведущая и блогер Виктория Боня готова провести желающих на Каннский фестиваль. В своем Instagram* она сообщила, что организует поездку за три миллиона рублей.
«Хотите попасть на Каннский кинофестиваль? Я могу все устроить — от трех миллионов рублей. Это билет, машина, которая вас привезет туда. А если есть желание пойти со мной, то цена в два раза больше», — пояснила она.
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Боня отметила, что сможет подобрать платье и сводить на фестиваль. Более того, при желании она организует подписчикам статью в западной прессе. Если, конечно, у клиента хватит денег на заметку о себе, уточнила блогер.
При этом Боня сейчас находится в России, так как у нее возникли проблемы с оформлением документов для возвращения в Монако. Телеведущая и ее дочь Анджелина последнее время проводят в Москве.
Недавно Боня похвасталась новой прической за миллион рублей. Она попросила подписчиков говорить ей только комплименты о ее нарощенных светлых волосах.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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