«Хочу слышать только комплименты». Боня потратила миллион рублей на волосы | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 18:35 «Хочу слышать только комплименты». Боня потратила миллион рублей на волосы Виктория Боня показала новую прическу с нарощенными волосами за миллион рублей Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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В Москве блогерша и телеведущая Виктория Боня преобразила прическу. В своем Instagram* она поделилась с подписчиками, что нарастила светлые волосы за крупную сумму.

«Я потратила миллион рублей на этот образ, и поэтому хочу слышать только комплименты. Как мне идет натуральный блонд», — заявила она.

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Бывшая участница телестройки «Дом-2» пояснила, что эти волосы не окрашивали, у них натуральная волна. По этой причине, будет держаться хороший объем даже без укладки, уточнила телеведущая.

Боня призналась, что сменила образ благодаря коллеге Алене Водонаевой, которая также стала недавно блондинкой.

Ранее Виктория Боня сообщила в соцсетях, что готовится второй раз стать матерью. Она опубликовала видеоролик с фотосессии и попросила фанатов определить ее срок беременности.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.